Милохин раскрыл стоимость аренды квартиры в Москве, где устроил беспорядок

Тиктокер Даня Милохин рассказал, сколько денег отдавал каждый месяц за аренду квартиры в Москве, в которой устроил беспорядок. Сумму он назвал в беседе с изданием "Стархит".

"Платил 210 тысяч рублей в месяц. Хотел купить свое жильё, но, когда [блогерша] Аня Покров купила квартиру, я передумал приобретать недвижимость", — сказал тиктокер.

Дикий беспорядок, в котором Милохин жил вместе с блогером Некоглаем (Николаем Лебедевым), показал комик Гурам Амарян. Он был в шоке от грязи и состояния мебели в трёшке.

"По-моему, Даня приютил какого-то бомжа. Что это такое? Почему такая подушка? Что делаете с ней? Вы здесь всей комнатой попу вытираете? Кровать — полное дерьмо. Говорят, нельзя в одежде и обуви на кровать ложиться. Сюда даже в одежде нельзя <...>. Как вы здесь спите?" — удивился Амарян в шоу "По хатам" в "Ютубе".