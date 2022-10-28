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28 октября, 18:24

Полянский: РФ рассчитывает, что Запад не допустит провокации Киева с "грязной бомбой"

Российская сторона рассчитывает, что Запад в полной мере использует своё влияние на Киев для предотвращения провокаций с "грязной бомбой". Такое заявление сделал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, "инстинкт выживания" срабатывает у каждого и наши бывшие партнёры из стран Запада вовсе не исключение. В нынешней ситуации Вашингтон и его европейские союзники прекрасно понимают, на что способен киевский режим.

"Очень хочется верить, что всё-таки те рычаги воздействия на [президента Украины Владимира] Зеленского и его команду, которые у них есть, они используют в полной мере [для предотвращения провокаций]", — сказал Полянский в эфире телеканала "Россия 24".

Путин лично поручил Шойгу звонить иностранным коллегам после информации о "грязной бомбе"

Путин лично поручил Шойгу звонить иностранным коллегам после информации о "грязной бомбе"

Лайф напоминает, 23 октября стало известно, что Киев готовит на территории Украины провокацию с подрывом "грязной бомбы". Опасения по этому поводу разделяют и в Министерстве обороны, и в Кремле. Российская сторона сочла необходимым довести столь важную информацию до глав военных ведомств стран НАТО. Также угрозу применения ВСУ "грязной бомбы" уже обсудил с министрами обороны Индии и Китая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Обложка ©

ТАСС / Lev Radin / Pacific Press via ZUMA Wire

Наталья Исакова

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