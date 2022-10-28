Полянский: РФ рассчитывает, что Запад не допустит провокации Киева с "грязной бомбой"

Российская сторона рассчитывает, что Запад в полной мере использует своё влияние на Киев для предотвращения провокаций с "грязной бомбой". Такое заявление сделал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, "инстинкт выживания" срабатывает у каждого и наши бывшие партнёры из стран Запада вовсе не исключение. В нынешней ситуации Вашингтон и его европейские союзники прекрасно понимают, на что способен киевский режим.