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28 октября, 18:41

Напавшему на дом Нэнси Пелоси вменяют покушение на убийство

Напавшему на дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вменяется покушение на убийство и ряд других преступлений. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель полиции Сан-Франциско.

"Подозреваемому вменяются попытка убийства, нападение со смертельным оружием, жестокое обращение с пожилым и другие обвинения", — сказал журналистам сотрудник правоохранительных органов.

По его словам, злоумышленником оказался 42-летний Дэвид Депейп, мотивы его поступка пока выясняются.

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Ранее стало известно, что злоумышленник ворвался в дом Пелоси в Сан-Франциско и ранил её мужа Пола. Пострадавший получает медицинскую помощь и, как ожидается, полностью поправится. Сама же Нэнси Пелоси в момент нападения находилась в Вашингтоне.

Обложка ©

Getty Images / Bill Clark / CQ-Roll Call, Inc

Наталья Исакова
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