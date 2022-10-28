Напавшему на дом Нэнси Пелоси вменяют покушение на убийство

Напавшему на дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси вменяется покушение на убийство и ряд других преступлений. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель полиции Сан-Франциско.

"Подозреваемому вменяются попытка убийства, нападение со смертельным оружием, жестокое обращение с пожилым и другие обвинения", — сказал журналистам сотрудник правоохранительных органов.

По его словам, злоумышленником оказался 42-летний Дэвид Депейп, мотивы его поступка пока выясняются.