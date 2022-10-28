Собчак перестала быть подозреваемой по делу о вымогательстве

Следователь МВД России отменил постановление о привлечении журналистки Ксении Собчак как подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве, по которому проходят её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.