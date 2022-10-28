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28 октября, 18:32

Собчак перестала быть подозреваемой по делу о вымогательстве

МВД отменило постановление о привлечении Собчак как подозреваемой по делу о вымогательстве

Следователь МВД России отменил постановление о привлечении журналистки Ксении Собчак как подозреваемой по уголовному делу о вымогательстве, по которому проходят её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

"Следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой", — сказал неназванный собеседник агентству.

В настоящий момент, как уточнил источник, телеведущая проходит по делу как свидетель.

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Напомним, 26 октября в подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак прошли обыски. А днём ранее её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Оба арестованы до 24 декабря. Сама Собчак уехала из России в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. В МВД РФ сообщили, что журналистка не уведомляла о получении гражданства Израиля, хотя закон к этому обязывает.

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ТАСС / Артем Геодакян

Наталья Исакова

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