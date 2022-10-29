Маск открестился от причастности к возвращению Канье Уэста в Twitter
Маск заверил, что непричастен к восстановлению аккаунта Канье Уэста в Twitter
Аккаунт рэпера Канье Уэста в Twitter был восстановлен без вмешательства американского бизнесмена Илона Маска, который на днях приобрёл эту соцсеть. По словам самого Маска, логин музыканта был разблокирован до завершения сделки по покупке компании.
"Аккаунт Канье был восстановлен в Twitter до моего приобретения. Они со мной не посоветовались и не проинформировали меня об этом", — цитирует Bloomberg слова Маска.
Уэста заблокировали в соцсети на днях под предлогом нарушения политики платформы в области разжигания ненависти. Модераторы посчитали его комментарии антисемитскими.
Похоже, Канье вступил в жёсткую конфронтацию с западной общественностью. Ранее телеканал CNN заявил, что Уэст якобы является поклонником Адольфа Гитлера и даже намеревался назвать свой альбом в честь главаря нацистской Германии. Позже французская группа компаний Kering, которой принадлежат люксовые бренды Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, заявила, что Balenciaga больше не будет сотрудничать с Уэстом из-за его неоднозначных высказываний в соцсетях.
ТАСС / Ashley Landis