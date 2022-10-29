Маск открестился от причастности к возвращению Канье Уэста в Twitter

Аккаунт рэпера Канье Уэста в Twitter был восстановлен без вмешательства американского бизнесмена Илона Маска, который на днях приобрёл эту соцсеть. По словам самого Маска, логин музыканта был разблокирован до завершения сделки по покупке компании.

"Аккаунт Канье был восстановлен в Twitter до моего приобретения. Они со мной не посоветовались и не проинформировали меня об этом", — цитирует Bloomberg слова Маска.

Уэста заблокировали в соцсети на днях под предлогом нарушения политики платформы в области разжигания ненависти. Модераторы посчитали его комментарии антисемитскими.