Запад вдруг вспомнил об инциденте с бортом Ryanair в Белоруссии

Западные страны запросили заседание Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом с бортом авиакомпании Ryanair. Речь идёт о событиях весны 2021 года. ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации сообщает, что делегации назначили дату рассмотрения вопроса 31 октября.

Как писал ранее Лайф, Лукашенко назвал фальсификацией отчёт ИКАО об инциденте с бомбой на борту Ryanair. Он также отметил, что организация не имеет права накладывать санкции. Это, по его словам, может сделать только ООН. Президент Белоруссии подчеркнул при этом, что такой рекомендации не было.