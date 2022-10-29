Запад вдруг вспомнил об инциденте с бортом Ryanair в Белоруссии
ТАСС: Западные страны запросили заседание СБ ООН по инциденту с Ryanair
Западные страны запросили заседание Совета Безопасности ООН в связи с инцидентом с бортом авиакомпании Ryanair. Речь идёт о событиях весны 2021 года. ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации сообщает, что делегации назначили дату рассмотрения вопроса 31 октября.
"Делегации созывают заседание СБ ООН [31 октября]", — сказал собеседник агентства.
Как писал ранее Лайф, Лукашенко назвал фальсификацией отчёт ИКАО об инциденте с бомбой на борту Ryanair. Он также отметил, что организация не имеет права накладывать санкции. Это, по его словам, может сделать только ООН. Президент Белоруссии подчеркнул при этом, что такой рекомендации не было.
Напомним, самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс 23 мая 2021 года, приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. После посадки выяснилось, что на борту находился Роман Протасевич, которого разыскивали власти Белоруссии. Позже Международная организация гражданской авиации (ИКАО) признала ложным сообщение о наличии бомбы на борту самолёта.
Wikipedia / Adrian Pingstone