Тысячи жителей Чехии на митинге потребовали переговоров с Россией по газу
Prague Morning: В Чехии призвали к отставке правительства и диалогу с Россией
Крупная акция протеста состоялась в Чехии. Жители Праги вышли на улицы с требованиями отставки правительства. Протестующие также призвали власти к переговорам с Россией.
"Тысячи чехов протестовали в Праге в пятницу, требуя отставки правоцентристского правительства, чтобы сделать возможным проведение досрочных выборов, и призывая к переговорам с Россией по поставкам газа в преддверии зимы", — сообщило издание Prague Morning.
Эту демонстрацию в национальный праздник на главной площади Праги организовали крайне правые политические движения, радикально настроенные группы и коммунистическая партия. Издание, ссылаясь на данные полиции, говорит об участии в акции нескольких десятков тысяч человек. Митингующие размахивали чешскими флагами и скандировали лозунги "В отставку! В отставку!" Люди также несли плакаты, призывающие к выходу из НАТО и Евросоюза. Подобную акцию меньшего масштаба провели и в другом крупном чешском городе — Брно.
Ранее Лайф писал, что в Чехии назвали незаменимым газ из России. Европейские страны не смогут полностью заменить голубое топливо из РФ, считает экс-глава чешской газовой компании Prazska plynarenska Павел Янечек. По его мнению, подобная возможность абсолютно исключена.
ТАСС / ЕРА / MARTIN DIVISEK