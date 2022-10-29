Тысячи жителей Чехии на митинге потребовали переговоров с Россией по газу

Крупная акция протеста состоялась в Чехии. Жители Праги вышли на улицы с требованиями отставки правительства. Протестующие также призвали власти к переговорам с Россией.

"Тысячи чехов протестовали в Праге в пятницу, требуя отставки правоцентристского правительства, чтобы сделать возможным проведение досрочных выборов, и призывая к переговорам с Россией по поставкам газа в преддверии зимы", — сообщило издание Prague Morning.

Эту демонстрацию в национальный праздник на главной площади Праги организовали крайне правые политические движения, радикально настроенные группы и коммунистическая партия. Издание, ссылаясь на данные полиции, говорит об участии в акции нескольких десятков тысяч человек. Митингующие размахивали чешскими флагами и скандировали лозунги "В отставку! В отставку!" Люди также несли плакаты, призывающие к выходу из НАТО и Евросоюза. Подобную акцию меньшего масштаба провели и в другом крупном чешском городе — Брно.