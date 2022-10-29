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28 октября, 21:20

Удар в нос: Самолёт с женой Карла III на борту атаковала птица

Daily Mail: Самолёт с королевой-консортом Британии на борту получил повреждения

<p>Самолёт, на котором летела королевская чета. Twitter / FL360aero</p>

Самолёт, на котором летела королевская чета. Twitter / FL360aero

Самолёт с королевой-консортом Великобритании Камиллой на борту, летевший из Индии, в полёте столкнулся с птицей. Вследствие этого воздушное судно получило повреждение носовой части — там образовалась вмятина. Об этом пишет Daily Mail.

"Самолёт, в котором, как предполагается, находилась королева-консорт, получил серьёзные повреждения носовой части, когда сегодня во время полёта домой из Индии в него попала птица", — уточняет издание.

На опубликованном Daily Mail видео заметна большая вмятина в носовой части самолёта, в которой находится метеорологический радар. По данным авиакомпании British Airways, самолёт вылетел из индийского аэропорта Бангалор и направлялся в лондонский Хитроу. По информации издания, королева-консорт летала на отдых. Сообщается, что Камилла до ужаса боится авиаперелётов.

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Ранее стало известно, что новоиспечённый король Великобритании Карл III может не допустить на коронацию своего сына принца Гарри, если тот плохо выскажется о королеве-консорте Камилле в своих мемуарах. По словам друга супруги монарха, тот последние 20 лет делал всё, чтобы общество приняло его новую супругу, с чем смирилась даже королева Елизавета II.

Анатолий Симоненко

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