Удар в нос: Самолёт с женой Карла III на борту атаковала птица

Самолёт с королевой-консортом Великобритании Камиллой на борту, летевший из Индии, в полёте столкнулся с птицей. Вследствие этого воздушное судно получило повреждение носовой части — там образовалась вмятина. Об этом пишет Daily Mail.

"Самолёт, в котором, как предполагается, находилась королева-консорт, получил серьёзные повреждения носовой части, когда сегодня во время полёта домой из Индии в него попала птица", — уточняет издание.

На опубликованном Daily Mail видео заметна большая вмятина в носовой части самолёта, в которой находится метеорологический радар. По данным авиакомпании British Airways, самолёт вылетел из индийского аэропорта Бангалор и направлялся в лондонский Хитроу. По информации издания, королева-консорт летала на отдых. Сообщается, что Камилла до ужаса боится авиаперелётов.