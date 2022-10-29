Удар в нос: Самолёт с женой Карла III на борту атаковала птица
Daily Mail: Самолёт с королевой-консортом Британии на борту получил повреждения
Самолёт, на котором летела королевская чета. Twitter / FL360aero
Самолёт с королевой-консортом Великобритании Камиллой на борту, летевший из Индии, в полёте столкнулся с птицей. Вследствие этого воздушное судно получило повреждение носовой части — там образовалась вмятина. Об этом пишет Daily Mail.
"Самолёт, в котором, как предполагается, находилась королева-консорт, получил серьёзные повреждения носовой части, когда сегодня во время полёта домой из Индии в него попала птица", — уточняет издание.
На опубликованном Daily Mail видео заметна большая вмятина в носовой части самолёта, в которой находится метеорологический радар. По данным авиакомпании British Airways, самолёт вылетел из индийского аэропорта Бангалор и направлялся в лондонский Хитроу. По информации издания, королева-консорт летала на отдых. Сообщается, что Камилла до ужаса боится авиаперелётов.
Ранее стало известно, что новоиспечённый король Великобритании Карл III может не допустить на коронацию своего сына принца Гарри, если тот плохо выскажется о королеве-консорте Камилле в своих мемуарах. По словам друга супруги монарха, тот последние 20 лет делал всё, чтобы общество приняло его новую супругу, с чем смирилась даже королева Елизавета II.