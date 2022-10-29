"Борьба с памятью": С латвийской стороны тяжёлой техникой разрушен "Курган Дружбы"

Часть памятника "Курган Дружбы" разрушена тяжёлой техникой с латвийской стороны. О повреждении мемориальных плит монумента под Псковом, расположенного на границе России, Белоруссии и Латвии, сообщил вице-спикер Псковского областного собрания Армен Мнацаканян, который также является руководителем партийного проекта "Единой России" "Историческая память" в регионе.

"Возмутительно. <...> Исходя из того, каким "уважительным" образом в странах Балтии в последнее время относятся к периоду Великой Отечественной войны, остаётся с горечью констатировать: это очередная борьба с памятниками, с исторической памятью и исторической правдой", — написал Мнацаканян.

Он отмечает, что со стороны официальных органов Латвийской Республики информации о том, с какой целью "таким варварским способом проводятся совершенно непонятные манипуляции", не поступало. Парламентарий напоминает, что этот мемориальный комплекс был возведён в 1959 году как символ героической борьбы русских, белорусских и латвийских партизан в годы Великой Отечественной войны. В этих местах плечом к плечу стояли деды и прадеды, боролись с общим врагом — нацизмом. Мнацаканян указывает на то, что в нынешней действительности латвийская сторона "решила бороться с памятью".