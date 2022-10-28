Участники "Большой перемены" представили видение общероссийского молодёжного движения

Финалисты и участники конкурса "Большая перемена", а также Российского движения детей и молодёжи представили интерактивную презентацию "Развитие движения глазами детей". А ещё они подвели промежуточные итоги совместной работы.

В частности, амбассадоры Всероссийского конкурса соавторов представили самые популярные идеи названий, атрибутов и традиций молодёжного движения, предложенные детьми со всей России. А участники разработки концепции движения презентовали идеи по целям и задачам.

"Говоря о детском движении, у нас многое посвящено проектированию и развитию детского движения. У ребят огромное количество интересных предложений. У нас были четыре финальные презентации, и хочется все четыре реализовать. Потому что все содержат в себе хорошие, интересные, яркие предложения", — отметил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Он добавил, что на платформе "Большой перемены" сейчас задействовано свыше 160 тысяч родителей и более 250 тысяч педагогов и наставников, которые вовлечены в постоянную работу. Речь, в частности, идёт о таких проектах, как "Добрые субботы" и движение "Мы вместе".