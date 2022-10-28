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28 октября, 20:37

Участники "Большой перемены" представили видение общероссийского молодёжного движения

Финалисты и участники конкурса "Большая перемена", а также Российского движения детей и молодёжи представили интерактивную презентацию "Развитие движения глазами детей". А ещё они подвели промежуточные итоги совместной работы.

В частности, амбассадоры Всероссийского конкурса соавторов представили самые популярные идеи названий, атрибутов и традиций молодёжного движения, предложенные детьми со всей России. А участники разработки концепции движения презентовали идеи по целям и задачам.

"Говоря о детском движении, у нас многое посвящено проектированию и развитию детского движения. У ребят огромное количество интересных предложений. У нас были четыре финальные презентации, и хочется все четыре реализовать. Потому что все содержат в себе хорошие, интересные, яркие предложения", — отметил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Он добавил, что на платформе "Большой перемены" сейчас задействовано свыше 160 тысяч родителей и более 250 тысяч педагогов и наставников, которые вовлечены в постоянную работу. Речь, в частности, идёт о таких проектах, как "Добрые субботы" и движение "Мы вместе".

Свыше 60 тысяч школьников из новых регионов России стали участниками "Большой перемены"

Свыше 60 тысяч школьников из новых регионов России стали участниками "Большой перемены"

Ранее Лайф писал, как прошло одно утро у финалистов "Большой перемены" в детском центре "Артек". Зарядку для ребят провели участники социального проекта "Команда звёздный десант", в который входят спортсмены, общественники и актёры.

Обложка ©

VK / "Большая перемена"

Наталья Исакова

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