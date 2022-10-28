Америке предрекли "финансовый армагеддон" из-за помощи Украине
Экс-советник Рейгана Бэндоу предрёк Америке "финансовый армагеддон" из-за помощи Украине
США необходимо переложить ответственность за исход украинского кризиса на Европу и прекратить помогать Киеву, иначе их ждёт "финансовый армагеддон". Об этом заявил экс-советник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в колонке для The American Conservative.
"Ожидается, что американцы спасут почти всех на земле, в то время как Вашингтон на всех парах сам мчится к финансовому армагеддону", — написал Бэндоу.
Он напомнил, как президент Штатов Джо Байден назвал 2022 год хорошим в финансовом отношении, отметив, что дефицит бюджета составил "всего лишь" 1,4 триллиона долларов. Но на самом деле хуже были только 2009 год (период мирового финансового кризиса), а также 2020 и 2021 годы (период пандемии).
По словам Бэндоу, внутренний госдолг Штатов превысил 100 процентов ВВП и вот-вот достигнет 106 процентов, что побьёт антирекорд 1946 послевоенного года. В свою очередь, Конгресс прогнозирует рост госдолга до 185 процентов ВВП за ближайшие 30 лет. Это, по словам эксперта, спровоцирует замедление экономического роста, повышение процентных выплат внешним кредиторам, а также другие кризисные явления. В качестве примера он привёл кризис в Греции, увеличив его до масштабов мировой экономики.
По его словам, одна из причин такого положения — военная помощь союзникам, в первых рядах которых европейские страны, которые пообещали увеличить оборонные расходы, но до сих пор не сдержали слова, даже несмотря на украинский кризис.
Ранее президент США Джо Байден упрекнул своего предшественника Дональда Трампа в том, что тот оставил ему обрушенную экономику, превратив её в руины.
Flickr / The White House