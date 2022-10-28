Америке предрекли "финансовый армагеддон" из-за помощи Украине

США необходимо переложить ответственность за исход украинского кризиса на Европу и прекратить помогать Киеву, иначе их ждёт "финансовый армагеддон". Об этом заявил экс-советник Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в колонке для The American Conservative.

"Ожидается, что американцы спасут почти всех на земле, в то время как Вашингтон на всех парах сам мчится к финансовому армагеддону", — написал Бэндоу.

Он напомнил, как президент Штатов Джо Байден назвал 2022 год хорошим в финансовом отношении, отметив, что дефицит бюджета составил "всего лишь" 1,4 триллиона долларов. Но на самом деле хуже были только 2009 год (период мирового финансового кризиса), а также 2020 и 2021 годы (период пандемии).

По словам Бэндоу, внутренний госдолг Штатов превысил 100 процентов ВВП и вот-вот достигнет 106 процентов, что побьёт антирекорд 1946 послевоенного года. В свою очередь, Конгресс прогнозирует рост госдолга до 185 процентов ВВП за ближайшие 30 лет. Это, по словам эксперта, спровоцирует замедление экономического роста, повышение процентных выплат внешним кредиторам, а также другие кризисные явления. В качестве примера он привёл кризис в Греции, увеличив его до масштабов мировой экономики.

По его словам, одна из причин такого положения — военная помощь союзникам, в первых рядах которых европейские страны, которые пообещали увеличить оборонные расходы, но до сих пор не сдержали слова, даже несмотря на украинский кризис.