Россия призвала наказать обливших краской православную церковь в Женеве

Посольство РФ в Берне направляет Министерству иностранных дел Швейцарии ноту протеста и требует, чтобы там наказали тех, кто облил краской вход в церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве, которая является приходом РПЦ. Об этом сообщили в российской дипмиссии.

"В связи с происшествием посольство направляет Федеральному департаменту (министерству) иностранных дел Швейцарской Конфедерации ноту протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных", — отметили в посольстве.

Известно, что инцидент произошёл в ночь на 28 октября. Посольство РФ в Берне оценило случившееся как акт вандализма и осудило подобные действия. Там также отметили, что данный поступок является примером "захлестнувшей Европу русофобии", которая в том числе проявляется в Швейцарии.

В Генеральном консульстве в Женеве заявили, что полицейские уже обратили внимание на случившееся. В российском посольстве рассчитывают, что правоохранительные органы Швейцарии тщательно расследуют это происшествие и привлекут виновных к ответственности.