"Надеюсь, справится": Трамп выступил с заявлением о Twitter под руководством Маска

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что останется в основанной им социальной сети Truth Social, не будет возвращаться в Twitter. А американскому миллиардеру и предпринимателю Илону Маску, купившему Twitter, политик пожелал удачи.

"Я остаюсь в Truth. Я люблю её больше, мне нравится, как она работает. Мне нравится Илон, но я остаюсь в Truth. Я желаю ему большой удачи. Надеюсь, он с этим справится", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Он добавил, что в Truth Social ему безопасно и только там он может чувствовать себя "как дома". В то же время миллиардер выразил сомнение в успешности Twitter без своего присутствия.

"Я не думаю, что Twitter может быть успешным без меня", — уточнил Трамп.

Как писал Лайф ранее, Трамп поздравил Маска с покупкой Twitter и сообщил о разблокировке его аккаунта. Однако тогда же экс-президент сказал, что о возвращении его в эту соцсеть ему следует подумать.