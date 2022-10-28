Le Figaro: Самолёт экстренно сел в аэропорту Парижа после сообщения о бомбе в TikTok

Самолёт авиакомпании Lufthansa экстренно сел в аэропорту Парижа после сообщения о бомбе на борту, которое пришло в "Тиктоке". Как сообщает газета Le Figaro, в соцсети было опубликовано видео, на котором автор заявил, что спрятал взрывное устройство в авиалайнере. Ролик заметили американские авиадиспетчеры и рассказали об опасности коллегам из Германии.

"Предупреждение было воспринято очень серьёзно. Рейс LH411 авиакомпании Lufthansa из Нью-Йорка в Мюнхен был вынужден в понедельник отклониться от своего плана полёта и совершить аварийную посадку на взлётно-посадочной полосе аэропорта Париж – Шарль-де-Голль", — отмечает издание.

По данным СМИ, после посадки было эвакуировано 266 пассажиров. Специалисты на протяжении четырёх часов обыскивали воздушное судно, кроме того, они ещё раз досмотрели багаж, но никакой бомбы не нашли. Несмотря на это, все люди были доставлены по месту назначения.