СКА в своём тысячном матче в КХЛ победил "Динамо"

Петербургский клуб СКА в серии буллитов обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла на "ВТБ-арене". Для СКА это был тысячный матч в КХЛ.

Основное время матча завершилось со счётом 3:3. От СКА шайбы дважды забросил Дмитрий Яшкин (5-я и 15-я минуты), а также Дамир Жафяров (7-я минута). Победный буллит же на счету Михаила Воробьёва. Что касается "Динамо", то поразить ворота противника смогли Иван Муранов (10), Илья Каблуков (36) и Эрик О’Делл (54).

СКА теперь стал вторым клубом, который сыграл в КХЛ тысячу матчей. Лидирует магнитогорский "Металлург" (1009). Для петербургского клуба сегодняшняя победа шестая подряд, а для "Динамо" — второе подряд поражение. СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции.