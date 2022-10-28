В Каспийске загорелась многоэтажка

В многоквартирном доме в Каспийске, Республика Дагестан, произошёл пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, есть пострадавшие.

В Каспийске загорелся многоквартирный дом. Видео © Telegram-канал / Администрация г. Каспийска

"Произошло происшествие с последующим возгоранием в многоквартирном доме в городе Каспийске по улице Молодёжной, 5. По информации с места происшествия, есть пострадавшие", — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве добавили, что пожар ликвидирован на площади два квадратных метра, разрушений нет. На помощь пострадавшим в больницу выехали психологи МЧС. Между тем, по информации Администрации Каспийска, причиной послужил взрыв газа в квартире.