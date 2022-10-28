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28 октября, 19:27

В Каспийске загорелась многоэтажка

МЧС по Дагестану: В Каспийске загорелся многоквартирный дом, есть пострадавшие

<p>Тушение пожара в Каспийске. VK / <a href="https://vk.com/public203692259?w=wall-203692259_1168" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МЧС РФ по РД и МЧС Дагестана</a></p>

Тушение пожара в Каспийске. VK / ГУ МЧС РФ по РД и МЧС Дагестана

В многоквартирном доме в Каспийске, Республика Дагестан, произошёл пожар. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону, есть пострадавшие.

В Каспийске загорелся многоквартирный дом. Видео © Telegram-канал / Администрация г. Каспийска

"Произошло происшествие с последующим возгоранием в многоквартирном доме в городе Каспийске по улице Молодёжной, 5. По информации с места происшествия, есть пострадавшие", — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве добавили, что пожар ликвидирован на площади два квадратных метра, разрушений нет. На помощь пострадавшим в больницу выехали психологи МЧС. Между тем, по информации Администрации Каспийска, причиной послужил взрыв газа в квартире.

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Арина Родионова

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