Стремоусов рассказал о ситуации с обороной Херсонской области

Ситуация в Херсонской области находится под контролем Российской армии. Как сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, военные и росгвардейцы держат оборону.

"Идут постоянные попытки укронацистов прорваться на территорию Херсонской области, но шансы у них очень слабые. Наши войска все попытки пресекают. Ситуация нашими войсками полностью контролируется", — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

По словам замглавы региона, круглосуточно на линии фронта на севере Херсонской области и Николаевском направлении продолжаются артиллерийские дуэли.