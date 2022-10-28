Стремоусов рассказал о ситуации с обороной Херсонской области
Стремоусов: В Херсонской области попытки ВСУ прорвать линию обороны пресекаются
Ситуация в Херсонской области находится под контролем Российской армии. Как сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, военные и росгвардейцы держат оборону.
"Идут постоянные попытки укронацистов прорваться на территорию Херсонской области, но шансы у них очень слабые. Наши войска все попытки пресекают. Ситуация нашими войсками полностью контролируется", — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
По словам замглавы региона, круглосуточно на линии фронта на севере Херсонской области и Николаевском направлении продолжаются артиллерийские дуэли.
Как ранее писал Лайф, замглавы Херсонской администрации Екатерина Губарева заявила, что Херсон укрепляют на случай прорыва ВСУ. Она заметила, что повсеместно идёт усиление первых этажей зданий, создаются укрепления из мешков с песком, чтобы защититься и при необходимости отбить атаки в черте города.
Telegram-канал / Кирилл Стремоусов