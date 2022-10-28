Для россиян из новых регионов открыли одну из функций на "Госуслугах"

Россияне из четырёх новых регионов страны теперь смогут указать адрес регистрации, создав личный кабинет на "Госуслугах". Об этом сообщает пресс-служба Минцифры. Но для этого адрес должен быть отмечен в федеральной информационной адресной системе (ФИАС).

"При наличии сведений об адресах в ФИАС граждане Российской Федерации, проживающие на территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, смогут указать свой адрес регистрации в личных кабинетах на ЕПГУ", — уточнили представители Минцифры.

Там также напомнили, что правительство РФ определило ФНС оператором ФИАС, а Минфин — органом нормативно-правового регулирования в сфере адресных отношений. Поэтому, чтобы получить информацию о сведениях, которые содержатся в государственном адресном реестре, нужно обратиться в ФНС, рассказали в пресс-службе Минцифры.