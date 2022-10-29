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28 октября, 21:02

СКР подтвердил, что при крушении Су−30 лётчики были без сознания

СКР: лётчики разбившегося в Иркутске Су-30 могли быть без сознания из-за неисправности

Лётчики истребителя Су−30, разбившегося в Иркутске, перед падением самолёта были без сознания. А причиной этого могла стать поломка системы, подающей им кислород. Об этом говорится в сообщении СК РФ. Ведомство продолжает следствие по уголовному делу, возбуждённому по факту авиакрушения.

"Также установлено, что экипаж потерпевшего крушение воздушного судна СУ−30 перестал выходить на связь по причине нахождения летчиков-испытателей в бессознательном состоянии", — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

В связи с этим следователи изучают версию, согласно которой могла быть неисправна бортовая система кислородного оборудования. Из-за сбоя в ней летчики и могли потерять контроль над управлением Су-30.

Дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц).

Следователи работают с сотрудниками Иркутского авиационного завода, чтобы понять, могли ли быть допущены нарушения при обслуживании системы кислородного оборудования СУ−30.

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Напомним, что 23 октября в Иркутске на двухэтажный дом рухнул военный самолёт Су-30. В МЧС уточнили, что борт совершал испытательный полёт. В результате крушения погибло два лётчика, а жильцы дома выжили чудом — Лайф рассказывал истории их спасения.

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СК РФ

Андрей Григорьев
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