ООН призвала всех помочь с продлением зерновой сделки
Организация Объединённых Наций призывает все стороны зерновой сделки предпринять усилия, чтобы добиться её продления. А также нужно полностью реализовать договорённости по экспорту из России. Об этом говорится в заявлении представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.
Он отметил, что изначально установленные сроки экспорта зерна и удобрений с Украины — 120 дней. Договорённости могут быть продлены автоматически 19 ноября, если ни у одной стороны не будет возражений.
"Мы призываем все стороны предпринять все возможные усилия для продления договоренностей и реализации обеих их частей в полной мере, в том числе для содействия в устранении остающихся препятствий для экспорта зерна и удобрений из России", — заявил Дюжаррик.
По информации ООН, снижение цен на продукты питания, одной из причин которого стала зерновая сделка, позволило спасти от крайней нищеты примерно 100 млн человек.
Как рассказывал Лайф, ранее переговоры по зерновой сделке прошли в Москве. Их провели заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин и заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Они обсудили также выполнение договорённостей по экспорту российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.
ТАСС / Минобороны Турции