"Личная блажь": Военный эксперт объяснил, почему США отказались от морской ядерной ракеты

Решение администрации президента США Джо Байдена отказаться от проекта создания крылатой ядерной ракеты морского базирования (SLCM-N) ожидаемое. Изначально многие говорили о бессмысленности появления такого снаряда. Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

"С самого начала программу SLCM-N упрекали в её бессмысленности, в том числе и многие действующие американские военные. У флота США есть сотни межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Добавлять к ним медленные, гораздо более уязвимые для ПВО крылатые ракеты выглядело личной блажью предыдущего американского президента", — сказал он в интервью "Известиям".

Таким образом, теперь впервые в государственной стратегии прописали отказ от самого амбициозного проекта времён президента Дональда Трампа. Прошлые власти страны предполагали, что эта ракета возродит возможность, утраченную после снятия с вооружения флота ядерных "Томагавков".