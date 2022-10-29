Эти питомцы успокаивают пациентов в больницах, и очень жаль, что таких нет в наших стоматологиях
Каждый поход в больницу — дело стрессовое. Поэтому по всему миру врачи стараются заводить питомцев на работе, чтобы те успокаивали пациентов. Вот 10 милых примеров.
"Моя девушка попала в больницу прошлой ночью. Её собака психологической поддержки решила, что, если она будет спать на полу, это будет слишком далеко. Мы не заслуживаем собак", — comck77.
Фото © Reddit / comck77
"Кот моего стоматолога Рагнар пришёл оказать мне эмоциональную поддержку", — samranola.
Фото © Reddit / samranola
"Собаки ждут, чтобы войти в палаты к больным детишкам для сеанса зоотерапии", — CenturionElite.
Фото © Reddit / CenturionElite
"Это больничный кот Смуш!" — bluebunny45.
Фото © Reddit / bluebunny45
"У моего стоматолога есть терапевтическая собака, которая обнимает вас, пока вам лечат зубы. Познакомьтесь с Ракетой!" — Ezraine.
Фото © Reddit / Ezraine
"Этот кот так часто ошивался в больнице, что его "наняли" на вакансию охранника", — problematicdis.
Фото © Reddit / problematicdis
"Лучший! Стоматолог! В мире!" — tnick771.
Фото © Reddit / tnick771
"Это Найджел, наш больничный кот. В каждом таком заведении должен быть питомец, чтобы помогать справляться со стрессом", — aww.
Фото © Reddit / aww
"Какая очаровательная собака эмоциональной поддержки!" — Alphalarge.
Фото © Reddit / Alphalarge
"Кошка подошла к бригаде скорой помощи, требуя немедленной транспортировки в больницу. Главная жалоба — недостаточно цапок-царапок", — rachelmae77.
Фото © Reddit / rachelmae77
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Reddit / samranola, Alphalarge