НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 октября, 07:30

Эти питомцы успокаивают пациентов в больницах, и очень жаль, что таких нет в наших стоматологиях

Каждый поход в больницу — дело стрессовое. Поэтому по всему миру врачи стараются заводить питомцев на работе, чтобы те успокаивали пациентов. Вот 10 милых примеров.

"Моя девушка попала в больницу прошлой ночью. Её собака психологической поддержки решила, что, если она будет спать на полу, это будет слишком далеко. Мы не заслуживаем собак", — comck77.

Фото © Reddit / comck77

Фото © Reddit / comck77

"Кот моего стоматолога Рагнар пришёл оказать мне эмоциональную поддержку", — samranola.

Фото © Reddit / samranola

Фото © Reddit / samranola

"Собаки ждут, чтобы войти в палаты к больным детишкам для сеанса зоотерапии", — CenturionElite.

Фото © Reddit / CenturionElite

Фото © Reddit / CenturionElite

"Это больничный кот Смуш!" bluebunny45.

Фото © Reddit / bluebunny45

Фото © Reddit / bluebunny45

"У моего стоматолога есть терапевтическая собака, которая обнимает вас, пока вам лечат зубы. Познакомьтесь с Ракетой!" Ezraine.

Фото © Reddit / Ezraine

Фото © Reddit / Ezraine

"Этот кот так часто ошивался в больнице, что его "наняли" на вакансию охранника", — problematicdis.

Фото © Reddit / problematicdis

Фото © Reddit / problematicdis

"Лучший! Стоматолог! В мире!" tnick771.

Фото © Reddit / tnick771

Фото © Reddit / tnick771

"Это Найджел, наш больничный кот. В каждом таком заведении должен быть питомец, чтобы помогать справляться со стрессом", — aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Какая очаровательная собака эмоциональной поддержки!" Alphalarge.

Фото © Reddit / Alphalarge

Фото © Reddit / Alphalarge

"Кошка подошла к бригаде скорой помощи, требуя немедленной транспортировки в больницу. Главная жалоба — недостаточно цапок-царапок", — rachelmae77.

Фото © Reddit / rachelmae77

Фото © Reddit / rachelmae77

Эти питомцы — плоды любви разных пород, и поглазеть на них — всё равно что в музей сходить

Эти питомцы — плоды любви разных пород, и поглазеть на них — всё равно что в музей сходить

Обложка ©

Reddit / samranola, Alphalarge

Сергей Трофимов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров