Эти питомцы успокаивают пациентов в больницах, и очень жаль, что таких нет в наших стоматологиях

"Моя девушка попала в больницу прошлой ночью. Её собака психологической поддержки решила, что, если она будет спать на полу, это будет слишком далеко. Мы не заслуживаем собак", — comck77.

Фото © Reddit / comck77

"Кот моего стоматолога Рагнар пришёл оказать мне эмоциональную поддержку", — samranola.

Фото © Reddit / samranola

"Собаки ждут, чтобы войти в палаты к больным детишкам для сеанса зоотерапии", — CenturionElite.

Фото © Reddit / CenturionElite

"Это больничный кот Смуш!" — bluebunny45.

Фото © Reddit / bluebunny45

"У моего стоматолога есть терапевтическая собака, которая обнимает вас, пока вам лечат зубы. Познакомьтесь с Ракетой!" — Ezraine.

Фото © Reddit / Ezraine

"Этот кот так часто ошивался в больнице, что его "наняли" на вакансию охранника", — problematicdis.

Фото © Reddit / problematicdis

"Лучший! Стоматолог! В мире!" — tnick771.

Фото © Reddit / tnick771

"Это Найджел, наш больничный кот. В каждом таком заведении должен быть питомец, чтобы помогать справляться со стрессом", — aww.

Фото © Reddit / aww

"Какая очаровательная собака эмоциональной поддержки!" — Alphalarge.

Фото © Reddit / Alphalarge

"Кошка подошла к бригаде скорой помощи, требуя немедленной транспортировки в больницу. Главная жалоба — недостаточно цапок-царапок", — rachelmae77.