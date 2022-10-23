Эти питомцы — плоды любви разных пород, и поглазеть на них — всё равно что в музей сходить
Собрали 10 фото питомцев-метисов, представить существование которых без доказательств просто невозможно. Наслаждаемся и не верим своим глазам!
"Помесь немецкой овчарки и золотистого ретривера. Милота зашкаливает 😄", — thisisnonsense11.
Фото © Reddit / thisisnonsense11
"Микс питбуля c австралийской пастушьей собакой", — Unicornglitteryblood.
Фото © Reddit / Unicornglitteryblood
"Спустя 14 лет я всё-таки исполнила свою мечту и завела собаку. Знакомьтесь с Линком, помесью овчарки и питбуля. Нашла в приюте, ему где-то четыре месяца", — aww.
"Помесь сенбернара и хаски", — mileyfunku.
Фото © Reddit / mileyfunku
"Помесь хаски с померанским шпицем", — JohnTyler22.
Фото © Reddit / JohnTyler22
"Познакомьтесь с Уилсоном, ему 4 месяца, помесь бладхаунда и сенбернара", — bring_me_a_samich.
Фото © Reddit / bring_me_a_samich
"Эта милашка — смесь немецкой овчарки и лабрадора", — aww.
"Помесь корги и немецкой овчарки", — Kori-Weston.
Фото © Reddit / Kori-Weston
"Не совсем то, что мы ожидали. Наша собака (помесь ретривера) из приюта вчера родила... каких-то телят:) Гордая мама", — katendy.
Фото © Reddit / katendy
"Познакомьтесь с Зельдой. Она — помесь джек-рассела и миниатюрного пинчера ❤️", — spacesounder.
Фото © Reddit / spacesounder
Животные/ домашние питомцы
Reddit / Unicornglitteryblood, JohnTyler22