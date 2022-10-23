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23 октября, 07:45

Эти питомцы — плоды любви разных пород, и поглазеть на них — всё равно что в музей сходить

Собрали 10 фото питомцев-метисов, представить существование которых без доказательств просто невозможно. Наслаждаемся и не верим своим глазам!

"Помесь немецкой овчарки и золотистого ретривера. Милота зашкаливает 😄", — thisisnonsense11.

Фото © Reddit / thisisnonsense11

Фото © Reddit / thisisnonsense11

"Микс питбуля c австралийской пастушьей собакой", — Unicornglitteryblood.

Фото © Reddit / Unicornglitteryblood

Фото © Reddit / Unicornglitteryblood

"Спустя 14 лет я всё-таки исполнила свою мечту и завела собаку. Знакомьтесь с Линком, помесью овчарки и питбуля. Нашла в приюте, ему где-то четыре месяца", — aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Помесь сенбернара и хаски", — mileyfunku.

Фото © Reddit / mileyfunku

Фото © Reddit / mileyfunku

"Помесь хаски с померанским шпицем", — JohnTyler22.

Фото © Reddit / JohnTyler22

Фото © Reddit / JohnTyler22

"Познакомьтесь с Уилсоном, ему 4 месяца, помесь бладхаунда и сенбернара", — bring_me_a_samich.

Фото © Reddit / bring_me_a_samich

Фото © Reddit / bring_me_a_samich

"Эта милашкасмесь немецкой овчарки и лабрадора", — aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Помесь корги и немецкой овчарки", — Kori-Weston.

Фото © Reddit / Kori-Weston

Фото © Reddit / Kori-Weston

"Не совсем то, что мы ожидали. Наша собака (помесь ретривера) из приюта вчера родила... каких-то телят:) Гордая мама", — katendy.

Фото © Reddit / katendy

Фото © Reddit / katendy

"Познакомьтесь с Зельдой. Она — помесь джек-рассела и миниатюрного пинчера ❤️", — spacesounder.

Фото © Reddit / spacesounder

Фото © Reddit / spacesounder

10 милых фото котят по имени Гав, которых на самом деле зовут совсем по-другому

10 милых фото котят по имени Гав, которых на самом деле зовут совсем по-другому

Обложка ©

Reddit / Unicornglitteryblood, JohnTyler22

Сергей Трофимов

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