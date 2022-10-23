Эти питомцы — плоды любви разных пород, и поглазеть на них — всё равно что в музей сходить

"Помесь немецкой овчарки и золотистого ретривера. Милота зашкаливает 😄", — thisisnonsense11.

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"Микс питбуля c австралийской пастушьей собакой", — Unicornglitteryblood.

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"Спустя 14 лет я всё-таки исполнила свою мечту и завела собаку. Знакомьтесь с Линком, помесью овчарки и питбуля. Нашла в приюте, ему где-то четыре месяца", — aww.

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"Помесь сенбернара и хаски", — mileyfunku.

Фото © Reddit / mileyfunku

"Помесь хаски с померанским шпицем", — JohnTyler22.

Фото © Reddit / JohnTyler22

"Познакомьтесь с Уилсоном, ему 4 месяца, помесь бладхаунда и сенбернара", — bring_me_a_samich.

Фото © Reddit / bring_me_a_samich

"Эта милашка — смесь немецкой овчарки и лабрадора", — aww.

Фото © Reddit / aww

"Помесь корги и немецкой овчарки", — Kori-Weston.

Фото © Reddit / Kori-Weston

"Не совсем то, что мы ожидали. Наша собака (помесь ретривера) из приюта вчера родила... каких-то телят:) Гордая мама", — katendy.

Фото © Reddit / katendy

"Познакомьтесь с Зельдой. Она — помесь джек-рассела и миниатюрного пинчера ❤️", — spacesounder.