Начальную военную подготовку в школах вернут, но частично

На уроках по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в 10-м и 11-м классах хотят ввести элементы начальной военной подготовки. Об этом говорится в проекте федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) начального общего образования. Как следует из модуля, в программу войдут строевая подготовка и правила обращения с оружием.

"Модуль № 9... Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и правила стрельбы. Устройство и принцип действия ручных гранат. Ручная осколочная граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5", — говорится в документе ФООП.

Школьникам расскажут о современном общевойсковом бое, составе и вооружении мотострелкового отделения на БМП, инженерном оборудовании позиции солдата, окопах. В проекте также значатся способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке, изучение средств индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Там же говорится об ознакомлении старшеклассников с противогазом, респиратором, общевойсковым защитным комплектом (ОЗК).

"Табельные медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя. Сооружения для защиты личного состава. Открытая щель. Перекрытая щель. Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава", — перечисляются в документе предметы изучения элементов НВП на ОБЖ.