Учёный перечислил симптомы заражения человека от голубей-"зомби"

Болезнь Ньюкасла, поразившую голубей в Британии и сделавшую из них "зомби", могут подхватить и люди. Прежде всего те, которые работают на птицефабриках или часто контактируют с птицами. Об этом рассказал орнитолог, кандидат биологических наук, доцент МГПУ Андрей Рязанов. Он отметил, что в случае заболевания у человека может подняться невысокая температура.

"В случае с человеком болезнь протекает в более лёгкой форме, причём так, что он, в принципе, может даже не понять причину, поскольку невысокая температура может быть связана с простудным заболеванием", — подчеркнул в интервью "360" Рязанов.

Также болезнь может спровоцировать появление конъюнктивита. Маленькие дети могут тяжелее, чем взрослые, переносить эту болезнь, вплоть до поражения центральной нервной системы. Но, как правило, до трагических случаев дело не доходит. Даже птицы погибают не все, а лишь 15–30% от общей численности, пояснил учёный.

Эпидемия среди людей может случиться, только если вирус будет успешно передаваться от человека к человеку. Однако пока передача происходит только от птицы к человеку респираторным образом, подчеркнул учёный. Именно поэтому работники птицефабрик находятся в группе риска и должны носить специальную защитную одежду.

В свою очередь, взрослые должны объяснять детям, почему нужно держаться подальше от диких птиц, включая голубей. Особенно нужно остерегаться тех пернатых, которые ведут себя неестественно, бьются в конвульсиях и необычно искривляют шею. В связи с этим орнитолог порекомендовал не забывать про иммунопрофилактику и меры безопасности при контактах с домашней птицей.