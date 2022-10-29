Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20 на Бали

Президент США Джо Байден лично примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G20) на Бали в середине ноября. В рамках турне он также посетит Египет, Индонезию, Камбоджу. Об этом сообщили в Белом доме.

"Президент будет находиться на Бали, Индонезия, с 13 по 16 ноября для участия в саммите лидеров G20", — сказано в заявлении официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.

А перед этим, 11 ноября, Байден примет участие в климатической конференции ООН в Шарм эль-Шейхе, после чего 12–13 ноября посетит столицу Камбоджи Пномпень. Там пройдёт ежегодный саммит США – АСЕАН.