Белый дом подтвердил участие Байдена в саммите G20 на Бали
Президент США Джо Байден лично примет участие в саммите "Большой двадцатки" (G20) на Бали в середине ноября. В рамках турне он также посетит Египет, Индонезию, Камбоджу. Об этом сообщили в Белом доме.
"Президент будет находиться на Бали, Индонезия, с 13 по 16 ноября для участия в саммите лидеров G20", — сказано в заявлении официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.
А перед этим, 11 ноября, Байден примет участие в климатической конференции ООН в Шарм эль-Шейхе, после чего 12–13 ноября посетит столицу Камбоджи Пномпень. Там пройдёт ежегодный саммит США – АСЕАН.
Что касается президента РФ Владимира Путина, как рассказывал Лайф, он заявлял, что вопрос о его поездке на саммит G20 окончательно не решён. Но российская сторона примет участие в форуме, заверил российский лидер. Он добавил, что пока не видит необходимости в переговорах с американским коллегой Джо Байденом и вопрос о встрече с ним, в том числе и на саммите G20, не обсуждался.
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