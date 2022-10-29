В МИД Ирана ответили Кулебе на обвинения в поставках оружия России
МИД Ирана: Позиция по Украине предусматривает отказ от вооружения сторон конфликта
Позиция Ирана по украинскому кризису заключается в отказе от отправки оружия сторонам конфликта. Об этом заявил глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
"Наша политика в отношении событий на Украине основывается на принципах уважения территориальной целостности стран, отказа от отправки оружия конфликтующим сторонам, необходимости прекращения военных действий", — передало ведомство слова Абдоллахияна.
Он добавил, что внешняя политика Ирана "опирается на неприятие военных действий" и что Тегеран выражал готовность содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине.
Глава иранского ведомства добавил, что нужно "быть осторожнее, чтобы не попасть под влияние экстремистски настроенных европейских политиков".
Ранее Вашингтон предъявил Ирану обвинения в участии в украинском конфликте путём поставок России вооружения. По данным США, Россия якобы получила от Ирана десятки беспилотников, планируются и новые поставки. В России же не раз заявляли, что страна не получает вооружение от ИРИ.
ТАСС / AP / Iranian Army