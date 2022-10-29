В МИД Ирана ответили Кулебе на обвинения в поставках оружия России

Позиция Ирана по украинскому кризису заключается в отказе от отправки оружия сторонам конфликта. Об этом заявил глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Наша политика в отношении событий на Украине основывается на принципах уважения территориальной целостности стран, отказа от отправки оружия конфликтующим сторонам, необходимости прекращения военных действий", — передало ведомство слова Абдоллахияна.

Он добавил, что внешняя политика Ирана "опирается на неприятие военных действий" и что Тегеран выражал готовность содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине.

Глава иранского ведомства добавил, что нужно "быть осторожнее, чтобы не попасть под влияние экстремистски настроенных европейских политиков".