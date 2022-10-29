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Регион
Опубликовано 28 октября 2022, 22:55
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Глава парламента Крыма предложил завершить СВО на Киеве

Глава парламента Крыма Константинов: СВО должна завершиться освобождением Киева

Специальная военная операция на Украине должна завершиться с освобождением городов-героев Одессы и Киева. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Когда у меня спрашивают, на каком этапе должна завершиться спецоперация, то она должна завершиться на городах-героях Одессе и Киеве. Тогда мы будем точно знать, что нацизма там нет, угрозы для нас нет", — сказал Константинов в эфире крымского телеканала "Миллет".

По мнению политика, освобождение двух этих городов может стать очень символичным актом.

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Ранее Лайф писал, что Константинов призвал четыре региона Украины провести референдум. Речь о Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, чьё "освобождение неизбежно", подчеркнул парламентарий.

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Wikipedia / Council.gov.ru

Арина Родионова
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