Глава парламента Крыма предложил завершить СВО на Киеве
Глава парламента Крыма Константинов: СВО должна завершиться освобождением Киева
Специальная военная операция на Украине должна завершиться с освобождением городов-героев Одессы и Киева. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Когда у меня спрашивают, на каком этапе должна завершиться спецоперация, то она должна завершиться на городах-героях Одессе и Киеве. Тогда мы будем точно знать, что нацизма там нет, угрозы для нас нет", — сказал Константинов в эфире крымского телеканала "Миллет".
По мнению политика, освобождение двух этих городов может стать очень символичным актом.
Ранее Лайф писал, что Константинов призвал четыре региона Украины провести референдум. Речь о Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, чьё "освобождение неизбежно", подчеркнул парламентарий.