НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 октября, 22:55

"Знать, что нацизма нет": Глава парламента Крыма предложил завершить СВО на Киеве

Глава парламента Крыма Константинов: СВО должна завершиться освобождением Киева

Специальная военная операция на Украине должна завершиться с освобождением городов-героев Одессы и Киева. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Когда у меня спрашивают, на каком этапе должна завершиться спецоперация, то она должна завершиться на городах-героях Одессе и Киеве. Тогда мы будем точно знать, что нацизма там нет, угрозы для нас нет", — сказал Константинов в эфире крымского телеканала "Миллет".

По мнению политика, освобождение двух этих городов может стать очень символичным актом.

Историк Макушин: Развитие неонацистских идей на Западе — главная угроза мировой безопасности

Историк Макушин: Развитие неонацистских идей на Западе — главная угроза мировой безопасности

Ранее Лайф писал, что Константинов призвал четыре региона Украины провести референдум. Речь о Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, чьё "освобождение неизбежно", подчеркнул парламентарий.

Обложка ©

Wikipedia / Council.gov.ru

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров