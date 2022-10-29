"Когда у меня спрашивают, на каком этапе должна завершиться спецоперация, то она должна завершиться на городах-героях Одессе и Киеве. Тогда мы будем точно знать, что нацизма там нет, угрозы для нас нет", — сказал Константинов в эфире крымского телеканала "Миллет".