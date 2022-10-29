В США генерал согласился с заявлением Путина о мировой угрозе

Президент России Владимир Путин очень точно отметил, что мир ожидает самое опасное десятилетие со времён Второй мировой войны. Такое мнение высказал в эфире Newsmax бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн Холт.

Он также напомнил о заявлении Москвы, что та открыта для дипломатии по украинскому вопросу. По словам Холта, США стоило бы согласиться на переговоры, чтобы не доводить ситуацию до эскалации конфликта. Он отметил, что Штатам не обязательно соглашаться на условия России, они могут "разговаривать жёстко", однако сам факт переговоров необходим.