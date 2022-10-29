В США генерал согласился с заявлением Путина о мировой угрозе
В США генерал в отставке Холт согласился со словами Путина о мировой угрозе
Президент России Владимир Путин очень точно отметил, что мир ожидает самое опасное десятилетие со времён Второй мировой войны. Такое мнение высказал в эфире Newsmax бригадный генерал ВВС США в отставке Блейн Холт.
"Слабость США и вакуум лидерства действительно создают опасность глобального масштаба", — отметил Холт.
Он также напомнил о заявлении Москвы, что та открыта для дипломатии по украинскому вопросу. По словам Холта, США стоило бы согласиться на переговоры, чтобы не доводить ситуацию до эскалации конфликта. Он отметил, что Штатам не обязательно соглашаться на условия России, они могут "разговаривать жёстко", однако сам факт переговоров необходим.
Напомним, Путин, выступая на пленарной сессии ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", заявил, что человечество находится на пороге самого непредсказуемого, опасного и важного десятилетия со времён Второй мировой войны. По его словам, смена вех может быть болезненной, но она неизбежна.