8 невероятно преданных пород кошек, которые спасут от одиночества даже самых несчастных людей

Люди, которые не чувствуют поддержки семьи, в моменты одиночества иногда размышляют, мол, может, пришла пора начать о ком-то заботиться, например о животном: и нужность свою увидишь, и с кем коротать вечера будет. За этими мыслями следует вопрос, кого выбрать: кошку или собаку? А может, попугая или хомяка? Тут-то и понимают, что усатая-полосатая — оптимальный вариант: не нужно выгуливать, как собаку, не станет носиться по клетке в ночи, как хомяк или попугай. Да и вообще, кто может быть ласковее и общительнее хвостатой? Приходит время определяться с породой, а с ним и понимание, что выбор велик и сделать его ой как нелегко. Какую кошку завести одинокому человеку? Собрали подборку из восьми пород дружелюбных и преданных кошек.

Рэгдолл

Рэгдоллы очень любвеобильны и привязываются и к людям, и к другим животным дома. Фото © Wikimedia Commons / Матвей Тузов

Самой дружелюбной среди представленных можно назвать именно породу рэгдолл. Эти создания настолько любвеобильны, что могут привязаться не только к человеку, но и к другим животным или птицам в доме, если такие есть. Пожалуй, единственный недостаток таких котиков в том, что внимания им требуется много. Рэгдоллы нередко страдают от одиночества и сильно скучают по хозяину, так что оставлять их надолго одних в квартире или доме никак нельзя.

Мейн-кун

Красивые большие мейн-куны — невероятно преданные кошки. Фото © Getty Images / Michael Stephan / EyeEm

Любите котиков побольше? Тогда выбирайте себе в питомцы мейн-куна. Эти красивые большие кошки — существа невероятно преданные. Может, шерсти в доме и будет чуть больше, чем от котиков обычных размеров, но и любви от мейн-куна вы получите тоже больше. Однако встречаются и такие представители этой породы, у кого тяжёлый характер, им иногда хочется повредничать. Но всё равно обида кота не продлится дольше часа или двух.

Сибирская кошка

Сибирские кошки обожают доминировать, поскольку от природы лидеры, но к хозяину они ласковы и относятся с уважением. Фото © Wikimedia Commons / Jan Warner

Характер этих прекрасных созданий может кого-то испугать, потому как сибирские кошки очень любят доминировать. Прирождённые лидеры от природы, они строят любых других животных в доме, включая собак. Но не стоит переживать, к человеку у котиков отношение совершенно другое. "Сибиряки" заботятся и ухаживают за хозяином, проявляя к нему ласку практически всегда.

Меконгский бобтейл

Человек для кота или кошки породы меконгский бобтейл — целый мир. Фото © Getty Images / Yelizaveta Tomashevska

Кошки, которые поведением невероятно похожи на собак. Меконгский бобтейл может гулять на поводке по улице и даже не подумает куда-то убежать. Человек для такого кота — целый мир, поэтому животное будет стараться постоянно оказаться рядом с хозяином, поддерживать его в тяжёлые времена и дарить ласку и нежность.

Бирманская кошка

Бирманы — верные друзья человека, невероятно преданны и просто обожают хозяина. Фото © Wikimedia Commons / Kristin Kokkersvold

Голубоглазые котики с чёрным носиком не могут никого оставить равнодушным. Конечно, красота не единственное преимущество этой породы. Бирманы подходят одиноким людям в качестве компаньонов и верных друзей. Эти животные невероятно преданны хозяину, просто обожают его. Именно кошка этой породы будет просыпаться рядом на вашей подушке и ходить за вами по пятам.

Сиамская кошка

Ласковые, доверчивые и общительные кошки сиамской породы всегда поговорят с человеком. Фото © Freepik / ArthurHidden

Сиамская кошка — красивая и благородная порода — тоже оказалась в нашем списке. Грациозные, со своенравным и загадочным характером, эти животные всегда с удовольствием встретят хозяина у двери и улягутся на его ногах во время приёма пищи. Ласковые, доверчивые и общительные кошки сиамской породы всегда поговорят с человеком, чтобы не дать ему заскучать или загрустить.

Невская маскарадная кошка

Кошка породы невская маскарадная отлично поладит с маленькими детьми. Фото © Wikimedia Commons / Nickolas Titkov

У вас есть маленький ребёнок или пополнение в семье только планируется, а вы не знаете, какая кошка способна выдержать такое испытание? Обратите внимание на породу невская маскарадная. Эти котики прекрасно ладят даже с самыми маленькими карапузами и никогда не станут на них шипеть. А ещё они обожают хозяев и всегда с ними ласковы.

Сфинкс

Сфинкс — преданный компаньон, любит хозяина и зависим от его эмоционального состояния. Фото © Wikimedia Commons / George Balatsos