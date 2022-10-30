Россиянам пригрозили штрафами за неосвоенные участки

В Госдуме готовят законопроект, который установит временные рамки на освоение земельных участков: нужно будет сделать это в течение трёх лет с момента приобретения прав. По прошествии этого времени владельцев начнут штрафовать по уже утверждённой сетке. Об этом пишут "Известия".

"В настоящий момент председатели СНТ и соседи не имеют действенного правового механизма по принуждению недобросовестных собственников к освоению земли или возможности выкупа участка, забытого своим хозяином. При этом заброшенные участки обычно захламлены, пожароопасны, на них в том числе бесконтрольно разрастаются опасные растения, такие как борщевик Сосновского", — рассказал газете статс-секретарь, замруководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Он уточнил, что для владельцев участков и уже существующей недвижимости срок на освоение начнёт исчисляться с момента вступления закона в силу вне зависимости от давности приобретения участка. Также специалисты уточнили, что при использовании незарегистрированной земли садовод не сможет заключить прямой договор со сбытовой компанией как потребитель электроэнергии. Такая же проблема может проявиться при газификации.

Ну и учитывается "публичный интерес": нет регистрации на дом — значит бюджеты не получают налога на имущество, нет регистрации на землю — соответственно, нет земельного налога. Эксперты также предлагают провести масштабные кадастровые работы, потому что значительная часть территорий в нашей стране имеют ошибки в учёте.