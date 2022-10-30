"Экстремизм граничит с глупостью": Французы обвинили Киев в срыве зерновой сделки
Читатели французской Le Figaro заявили о вине Украины в срыве зерновой сделки
Некоторые читатели французской газеты Le Figaro поддержали решение России о приостановке зерновой сделки после атаки Украины на Севастополь. Они заявили о правоте Москвы и обвинили Киев в срыве соглашения, а ЕС — в невыполнении обязательств. При этом, подчеркнули они, от этого договора зависит благосостояние множества стран по всему миру.
"ЕС все соглашения трактует так, что выполняется только выгодная им часть. По соглашению Россия (вопреки санкциям ЕС) получала право свободно экспортировать своё зерно", — пишут читатели издания.
Французы высказывают мнение, что ЕС саботировал сделку, не дав РФ возможность застраховать поставки: западные компании оказались под угрозой санкций в случае предоставления услуг Москве. Читатели газеты сочли происходящее "обычным обманом со стороны диктаторов" Евросоюза.
Они пишут, что "западники делают всё, чтобы продолжать противостояние, и не хотят мира". Также приводят данные, что в этом году российский урожай пшеницы составит около 100 миллионов тонн. Такой объём позволил бы Москве обеспечить около четверти мировых потребностей. Есть те, кто прямо указывает на вину президента Украины Владимира Зеленского, говоря, что при этом, к примеру, пострадает Африка, но ему всё равно, ведь та "не поставляет ему оружия".
"Бандеровский экстремизм граничит с абсолютной глупостью", — пишут читатели.
Ранее Лайф писал, что Зеленский призвал отомстить России за отказ от зерновой сделки. Он заявил, что РФ должна быть исключена из "Большой двадцатки".
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, позже эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после того, как утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".
ТАСС / EPA / ERDEM SAHIN