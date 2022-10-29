Данные о блокировке домена Telegram пропали из реестра Роскомнадзора

Домен t.me, который используется мессенджером Telegram для открытия ссылок в браузерах, пропал из реестра заблокированных на портале Роскомнадзора. Теперь при попытке найти их там выдаётся информация, что "по запросу ничего не найдено".

Пропала информация о блокировке домена t.me на портале Роскомнадзора

Как сообщал Лайф, события развивались стремительно. Вечером 29 октября стало известно, что Роскомнадзор начал блокировать домен t.me. Как было указано в реестре, в марте поступило соответствующее требование от Генпрокуратуры РФ, основанием была указана статья 15.3 закона "Об информации", которая регламентирует ограничение доступа в том числе к недостоверной информации, распространяемой под видом достоверных сообщений (так называемых фейков).