Западные лидеры выражают единое мнение о недопустимости прямого столкновения НАТО с Россией, но при этом, поставляя оружие и финансовую помощь Украине, уже становятся стороной конфликта. Такое мнение выразил бывший глава Парламентской ассамблеи НАТО Пьер Лелуш. Он призвал не допустить страшных последствий и потребовал не позволять Украине определять, когда закончить конфликт с Россией и тем самым решать за весь мир.

"Нельзя только одной Украине доверять задачу определить, когда всё это должно закончиться: этот конфликт стал глобальным из-за своих последствий для экономики, энергетики, продовольствия и геополитики по всей планете", — заявил Лелуш в интервью Le Figaro.

Россия применит ядерное оружие, если вооружённое противостояние продолжится, считает Лелуш. США, по его мнению, ответят соответствующим образом. И мир приблизится к глобальному ядерному катаклизму, пишет он. При этом политик признал, что стороны проявляют сдержанность: Россия не бомбит пути снабжения из Польши, США не поставляют Украине танки, истребители и ракеты большой дальности. Но, подчёркивает Лелуш, конфликт имеет "адскую механику", ситуация может измениться. Он указывает на то, что сейчас весь Запад противостоит Москве, Киев же отказывается вести переговоры и считает призывы к прекращению огня синонимом госизмены. Всё это грозит миру катастрофой.

"Мудрость обязывает нас срочно найти секретные каналы связи с Кремлём, чтобы подготовиться к деэскалации", — добавил он.