Киев озадачили украинские детали в "иранских дронах"

Специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины работают над тем, чтобы выяснить, каким образом в так называемом иранском дроне оказался компонент производства Незалежной. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

"Мы сравнили этот беспилотник с другими БПЛА этой компании и выяснили, что дрон содержит на 3/4 комплектующие из США, есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства. Теперь специалисты ГУР будут разбираться, как они туда попали", — цитирует телеканал представителя управления разведки.