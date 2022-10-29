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29 октября, 20:28

Киев озадачили украинские детали в "иранских дронах"

Украинская разведка выясняет, откуда в "иранских дронах" украинские детали

Специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины работают над тем, чтобы выяснить, каким образом в так называемом иранском дроне оказался компонент производства Незалежной. Об этом сообщает украинский Пятый канал.

"Мы сравнили этот беспилотник с другими БПЛА этой компании и выяснили, что дрон содержит на 3/4 комплектующие из США, есть также комплектующие из Японии, Китая, Швеции, Австрии и даже один компонент украинского производства. Теперь специалисты ГУР будут разбираться, как они туда попали", — цитирует телеканал представителя управления разведки.

Песков опроверг использование иранских беспилотников в ходе спецоперации на Украине

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Ранее в Тегеране категорически отвергли утверждения о передаче России беспилотников. Там отдельно отметили, что стартовавшая кампания по распространению дезинформационных сведений об Иране вызывает разочарование.

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Telegram / Владимир Зеленский

Анатолий Симоненко

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