Зеленский призвал отомстить России за отказ от зерновой сделки

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна быть исключена из "Большой двадцатки" из-за решения о приостановке участия в зерновой сделке. Поводом для такого шага Москвы стала террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

"Сейчас нужна жёсткая международная реакция: как на уровне ООН, так и на других уровнях, в частности и на уровне "Большой двадцатки". Как Россия может быть среди других в G20. Это нонсенс, России не место в "Двадцатке", — заявил Зеленский в своём Telegram-канале.