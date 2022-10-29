Зеленский призвал отомстить России за отказ от зерновой сделки
Зеленский призвал исключить Россию из G20 за приостановку участия в зерновой сделке
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна быть исключена из "Большой двадцатки" из-за решения о приостановке участия в зерновой сделке. Поводом для такого шага Москвы стала террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
"Сейчас нужна жёсткая международная реакция: как на уровне ООН, так и на других уровнях, в частности и на уровне "Большой двадцатки". Как Россия может быть среди других в G20. Это нонсенс, России не место в "Двадцатке", — заявил Зеленский в своём Telegram-канале.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке, после эту информацию подтвердили в МИД РФ. Такое решение было принято после того, как утром 29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке дронов в акватории Севастопольской бухты. Системе ПВО удалось отразить удары. Позже в Минобороны раскрыли детали произошедшего. Там отметили, что беспилотники атаковали корабли ЧФ, которые обеспечивали безопасность вывоза зерна с Украины. Незначительные повреждения в результате получил морской тральщик "Иван Голубец".
Telegram / Zelenskiy / Official