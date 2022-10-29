Зеленский поручил МИД добиться поддержки ускоренного вступления Украины в НАТО

Украинские дипломаты на всех уровнях по указу президента Украины Владимира Зеленского ведут переговоры с партнёрами Североатлантического альянса, чтобы вступить в НАТО без плана действий по членству, то есть в ускоренном порядке. Об этом в эфире телеканала "Рада" рассказал глава делегации Верховной рады в парламентской ассамблее НАТО зампредседателя комитета цифровой трансформации Егор Чернев.

"На всех уровнях — на президентском уровне, на парламентском уровне, на правительственном уровне — мы ведём переговоры со всеми нашими странами-партнёрами, членами НАТО для того, чтобы получить от них поддержку ускоренного вступления Украины в НАТО без плана действия по членству, о котором заявил Владимир Зеленский и направил заявку на такое ускоренное вступление в сентябре этого года", — заявил Чернев.