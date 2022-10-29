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29 октября, 19:15

Народный способ "лечения" изжоги оказался смертельно опасным

Гастроэнтеролог Вялов: Сода при изжоге может привести к язве желудка и камням в почках

Употребление пищевой соды в качестве средства от изжоги может привести к язве желудка, образованию камней в почках, а в худшем случае — к раку пищевода. Об этом предупредил гастроэнтеролог Сергей Вялов. Он отметил, что приём соды во время изжоги даёт лишь кратковременный эффект, всего несколько минут.

"Постоянный заброс кислоты из желудка в пищевод повреждает и воспаляет его слизистую. На короткой дистанции это может привести к язвам, кровотечениям, рубцам, а на длинной — к раку пищевода. Есть лечение, которое от этих осложнений спасает, но сода против них бессильна", — пояснил специалист в беседе с "Газетой.ru".

По словам Вялова, при постоянном употреблении соды в организме повышается газообразование. Данный продукт, в частности, способствует выделению соляной кислоты, которая попросту может разъесть желудок. Такие случаи, как подчеркнул врач, уже бывали. Однако это ещё не все минусы народного средства от изжоги. По словам медика, из-за частого употребления соды кровь и моча также ощелачиваются. Это может обернуться возникновением фосфатных камней в почках, удалять которые придётся уже только хирургическим путём.

Изжога оказалась предвестником смертельной болезни

Изжога оказалась предвестником смертельной болезни

Ранее Лайф писал, что гастроэнтеролог Вера Самсонова назвала продукты, вызывающие вздутие живота. Среди них был упомянут инжир. Причина в моносахаридах. Они также есть в финиках, манго и мёде.


Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
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