Народный способ "лечения" изжоги оказался смертельно опасным

Употребление пищевой соды в качестве средства от изжоги может привести к язве желудка, образованию камней в почках, а в худшем случае — к раку пищевода. Об этом предупредил гастроэнтеролог Сергей Вялов. Он отметил, что приём соды во время изжоги даёт лишь кратковременный эффект, всего несколько минут.

"Постоянный заброс кислоты из желудка в пищевод повреждает и воспаляет его слизистую. На короткой дистанции это может привести к язвам, кровотечениям, рубцам, а на длинной — к раку пищевода. Есть лечение, которое от этих осложнений спасает, но сода против них бессильна", — пояснил специалист в беседе с "Газетой.ru".

По словам Вялова, при постоянном употреблении соды в организме повышается газообразование. Данный продукт, в частности, способствует выделению соляной кислоты, которая попросту может разъесть желудок. Такие случаи, как подчеркнул врач, уже бывали. Однако это ещё не все минусы народного средства от изжоги. По словам медика, из-за частого употребления соды кровь и моча также ощелачиваются. Это может обернуться возникновением фосфатных камней в почках, удалять которые придётся уже только хирургическим путём.