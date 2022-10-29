Врач назвала методы борьбы с усталостью в осенний период

Усталость в осенний период удастся победить, если наладить режим сна, придерживаться питания, богатого полезными веществами, и поддерживать в норме витамин D. Об этом в беседе с RT рассказала врач общей практики и врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Елена Горина.

Но если такие меры не помогают, то усталость может быть признаком нарушений эндокринной системы, депрессивных расстройств, анемии или самостоятельным заболеванием. По словам специалиста, в этом случае следует обратиться к врачу за диагностикой и лечением.

Кроме того, усталость также может быть связана с рационом, в который входит жирная и калорийная пища, а это естественно с приходом холодов. В таком случае организм просто недополучает важные для здоровья витамины и минералы. Горина посоветовала обратиться к специалисту, чтобы решить данную проблему. А ещё стоит обратить внимание на дефицит витамина D, который вырабатывается самостоятельно под воздействием ультрафиолетовых лучей. При его нехватке совет всё тот же — поход к врачу. Глядя на результаты анализов, он даст рекомендацию по дозировке и длительности приёма препаратов.

А вот если даже при рациональном питании и качественном режиме сна усталость сохраняется, то стоит проверить организм на наличие нарушений в работе щитовидной железы и железодефицитной анемии. Также это может быть признаком синдрома хронической усталости.

"Причины синдрома хронической усталости пока не известны, строятся различные предположения, проводятся исследования. У большинства пациентов с этим синдромом выявляют антитела к вирусам герпеса, нарушения клеточного иммунитета. Известны семейные случаи заболевания, необходимо исключить генетическую предрасположенность", — заключила эксперт.