Захарова: Россия привлечёт внимание СБ ООН к атакам в Чёрном и Балтийском морях

Москва обратит внимание Совета безопасности ООН на атаки, совершённые в Чёрном и Балтийском морях, к которым была привлечена британская сторона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершённых в отношении Российской Федерации в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлечённость в них Британии", — написала она в телеграм-канале.