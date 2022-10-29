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29 октября, 13:38

Захарова: Россия привлечёт внимание СБ ООН к атакам в Чёрном и Балтийском морях

Москва обратит внимание Совета безопасности ООН на атаки, совершённые в Чёрном и Балтийском морях, к которым была привлечена британская сторона. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершённых в отношении Российской Федерации в Чёрном и Балтийском морях, включая вовлечённость в них Британии", — написала она в телеграм-канале.

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Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что система ПВО отразила все атаки беспилотников в акватории Чёрного моря, также был уничтожен надводный беспилотник. Все службы города находились в готовности, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали, отметил он. По данным Минобороны РФ, атака также осуществлялась под руководством специалистов из Соединённого Королевства, которые в настоящее время находятся в Очакове Николаевской области.

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Сайт СБ ООН

Артур Лапсаков

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