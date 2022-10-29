Бузова приехала в Донецк, чтобы помочь волонтёрам

В Донецк прибыла ведущая и певица Ольга Бузова, чтобы помочь волонтёрам. Видео опубликовал телеграм-канал "Типичный Донецк".

Ольга Бузова приехала в ДНР с гуманитарной помощью. Видео © Telegram / Типичный Донецк

На кадрах видно, что певица помогает разгружать коробки, которые доставлены в республику в качестве помощи местным жителям. При этом Бузова пообщалась с журналистами, отметив, что сегодня люди мало действуют.

"На сегодняшний момент нет дела. Потому что, пока кто-то говорит, я делаю", — сказала телеведущая.

Отметим, что сама Бузова никак не афишировала поездку в соцсетях.