Бузова приехала в Донецк, чтобы помочь волонтёрам
В Донецк прибыла ведущая и певица Ольга Бузова, чтобы помочь волонтёрам. Видео опубликовал телеграм-канал "Типичный Донецк".
Ольга Бузова приехала в ДНР с гуманитарной помощью. Видео © Telegram / Типичный Донецк
На кадрах видно, что певица помогает разгружать коробки, которые доставлены в республику в качестве помощи местным жителям. При этом Бузова пообщалась с журналистами, отметив, что сегодня люди мало действуют.
"На сегодняшний момент нет дела. Потому что, пока кто-то говорит, я делаю", — сказала телеведущая.
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Отметим, что сама Бузова никак не афишировала поездку в соцсетях.
Ранее центр "Наследие" направил более 50 тонн гуманитарной помощи в Донбасс. В состав груза вошли медикаменты, продукты, квадрокоптеры и другие необходимые предметы.
Кадр из видео Telegram / Типичный Донецк