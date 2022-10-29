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29 октября, 13:13

Бузова приехала в Донецк, чтобы помочь волонтёрам

В Донецк прибыла ведущая и певица Ольга Бузова, чтобы помочь волонтёрам. Видео опубликовал телеграм-канал "Типичный Донецк".

Ольга Бузова приехала в ДНР с гуманитарной помощью. Видео © Telegram / Типичный Донецк

На кадрах видно, что певица помогает разгружать коробки, которые доставлены в республику в качестве помощи местным жителям. При этом Бузова пообщалась с журналистами, отметив, что сегодня люди мало действуют.

"На сегодняшний момент нет дела. Потому что, пока кто-то говорит, я делаю", — сказала телеведущая.

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Отметим, что сама Бузова никак не афишировала поездку в соцсетях.

Ранее центр "Наследие" направил более 50 тонн гуманитарной помощи в Донбасс. В состав груза вошли медикаменты, продукты, квадрокоптеры и другие необходимые предметы.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Типичный Донецк

Светлана Оперук

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