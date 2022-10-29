В Волгограде пятилетний мальчик насмерть отравился арбузом, купленным в овощной палатке

В Волгограде пятилетний мальчик умер, отравившись арбузом, купленным в овощной палатке. По факту случившегося следователи проводят проверку. Об этом говорится в заявлении СК РФ в телеграм-канале.

Следователи проводят проверку на территории местной овощной палатки в Волгограде. Видео © Telegram / Следком

По данным следствия, сладкую ягоду приобрёл дедушка погибшего. 58-летний мужчина 27 октября принёс арбуз домой и угостил внуков: пятилетнего мальчика и 11-летнюю девочку. Спустя некоторое время вся семья почувствовала недомогание, а на следующий день детей госпитализировали. Сестре погибшего продолжают оказывать необходимую помощь, её жизни ничего не угрожает. А смерть мальчика, предварительно, наступила из-за токсического гастроэнтерита.

"В настоящее время следователи СКР проводят комплекс неотложных следственных действий. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз", — сказано в сообщении ведомства.