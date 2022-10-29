Два садовых участка загорелись в Екатеринбурге

Два садовых участка загорелись на юго-западе Екатеринбурга. Как Лайфу сообщили очевидцы происшествия, к возгоранию мог привести взрыв газового баллона.

Площадь пожара, по данным ГУ МЧС России по Свердловской области, составляет 120 квадратных метров. Помимо двух домов горят бани и теплицы, сейчас люди слышат звук трескающегося шифера. На месте работают пожарные.