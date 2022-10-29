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29 октября, 12:57

Два садовых участка загорелись в Екатеринбурге

Два садовых участка загорелись на юго-западе Екатеринбурга. Как Лайфу сообщили очевидцы происшествия, к возгоранию мог привести взрыв газового баллона.

Площадь пожара, по данным ГУ МЧС России по Свердловской области, составляет 120 квадратных метров. Помимо двух домов горят бани и теплицы, сейчас люди слышат звук трескающегося шифера. На месте работают пожарные.

Пожар на садовых участках в Екатеринбурге. Видео в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Часть стены рухнула: Пожарные локализовали возгорание на складе в Петербурге

Часть стены рухнула: Пожарные локализовали возгорание на складе в Петербурге

Ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье вспыхнул пожар на складе "Ногинск-технопарка". По предварительной информации, пострадавших нет.

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LIFE

Артур Лапсаков

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