В сериале по игре The Last of Us не будет эпизода российского режиссёра Балагова

Российский режиссёр Кантемир Балагов сообщил, что снятый им эпизод для сериала по популярной игре The Last of Us (Один из нас) для телеканала HBO не будет показан зрителю. Об этом он написал в "Твиттере".

Балагов отметил, что покинул проект уже более года назад из‑за творческих разногласий. Кто в итоге снял пилотный выпуск The Last of Us, пока не уточняется. Тем не менее, несмотря на разногласия, россиянин пожелал всем членам команды, работающим над сериалом, удачи.

"Я желаю только наилучшего шоу и людям", — отметил Балагов.