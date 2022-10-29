Минобороны сообщило об освобождении 50 российских военных из украинского плена

В результате переговоров в субботу с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военнослужащих, которые были в плену. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"29 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в сообщении.

Освобождённых военных доставят в Москву самолётами ВКС РФ для лечения и реабилитации. Всем военным уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.