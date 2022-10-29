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29 октября, 12:40

Минобороны сообщило об освобождении 50 российских военных из украинского плена

В результате переговоров в субботу с подконтрольной Киеву территории возвращены 50 российских военнослужащих, которые были в плену. Об этом заявили в Минобороны РФ.

"29 октября в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", — говорится в сообщении.

Освобождённых военных доставят в Москву самолётами ВКС РФ для лечения и реабилитации. Всем военным уже оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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Ранее об обмене пленными с Украиной по формуле 50 на 50 сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он добавил, что российская сторона отдаёт "в основном вээсушников".

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Telegram / Минобороны России

Илья Суриков

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