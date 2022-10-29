Die Welt: Немецкая армия осталась "голой" из-за военной поддержки Киева
Военная поддержка Украины пагубно сказывается на Германии. Такое мнение высказали эксперты в беседе с газетой Die Welt.
"Бундесвер в целом находится в свободном падении, потому что из войск уходит больше ресурсов, чем поступает новых", — добавил председатель Ассоциации Бундесвера полковник Андре Вюстнер.
По словам инспектора ВС Германии Альфонса Майса, канцлер ФРГ Олаф Шольц хотя и обещает сделать армию страны самой оснащённой в Европе, в результате Бундесвер оказался "попросту голым". По словам экспертов, военные сейчас абсолютно не укомплектованы и не готовы к боям. При этом неизвестно, как к 2025 году построится целая дивизия с 15 тысячами солдат и десятками кораблей и самолётов, как обещало НАТО.
"Федеральное Министерство обороны, возглавляемое Кристин Ламбрехт, не поспевает за амбициями канцлера", — подчеркнули они.
Ранее Лайф сообщал, что Штайнмайер в ходе рабочей поездки в Киев заверил украинцев в дальнейшей поддержке со стороны Берлина. Немецкая сторона, по его словам, будет продолжать оказывать помощь киевскому режиму "в экономическом, политическом и военном отношении". При этом Штайнмайер предрёк Германии "тяжёлые времена".
Getty Images / Morris MacMatzen