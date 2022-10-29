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Регион
Опубликовано 29 октября 2022, 12:27

В Севастопольской бухте открыли рейд

В Севастопольской бухте открыли рейд, который ранее перекрыли после атаки украинских дронов. Паромы и катера сейчас ходят по графику. Об этом сообщили власти региона.

"На текущий момент рейд открыт, катера и паромы ходят по графику", — уточнили в правительстве города.

Губернатор Развожаев: Целью атаки ВСУ в Севастополе были военные объекты флота
Губернатор Развожаев: Целью атаки ВСУ в Севастополе были военные объекты флота

Лайф сообщал о том, что атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда совершил киевский режим. Для этого он использовал, в частности, девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских БПЛА. Атаку отразили корабли Черноморского флота, никаких повреждений не зафиксировано. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что системы ПВО отразили все атаки беспилотников, также военные уничтожили в акватории Чёрного моря и надводный БПЛА.

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ТАСС / Алексей Павлишак

Илья Суриков
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