В Севастопольской бухте открыли рейд, который ранее перекрыли после атаки украинских дронов. Паромы и катера сейчас ходят по графику. Об этом сообщили власти региона.

Лайф сообщал о том, что атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда совершил киевский режим. Для этого он использовал, в частности, девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских БПЛА. Атаку отразили корабли Черноморского флота, никаких повреждений не зафиксировано. Губернатор города Михаил Развожаев уточнил, что системы ПВО отразили все атаки беспилотников, также военные уничтожили в акватории Чёрного моря и надводный БПЛА.