В ВМС Британии разгорелся скандал из-за сексуальных домогательств на подлодках

В Великобритании специалисты приступили к расследованию сообщений об издевательствах и сексуальных домогательствах в отношении женщин, которые служат на подлодках. Об этом заявил первый морской лорд Соединённого Королевства сэр Бен Ки. Он также пообещал, что все виновные будут непременно наказаны вне зависимости от их звания или статуса.

"Сексуальному насилию и домогательствам не место в Королевских ВМС, и терпеть его не будут", — подчеркнул Ки в "Твиттере".

К слову, накануне газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила о случаях сексуальных домогательств проходящих службу британок, а также издевательствах и оскорблениях. В одном из таких эпизодов мужчины умудрились составить список женщин-моряков в порядке "очереди на изнасилование", если судну будет грозить крушение.