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Опубликовано 29 октября 2022, 11:52

ВС РФ уничтожили технику и более 70 военных ВСУ на Купянском направлении

Вооружённые силы РФ уничтожили более 70 украинских военных и боевиков на Купянском направлении, нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наёмников в районах населённых пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области", — заявил он.

ВС РФ уничтожили две установки HIMARS в Харьковской области
ВС РФ уничтожили две установки HIMARS в Харьковской области

Конашенков добавил, что кроме живой силы уничтожена техника противника — один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и десять автомобилей.

Ранее Лайф писал о том, что в Николаевской области сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины.

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Getty Images / Maximilian Clarke / SOPA Images / LightRocket

Илья Суриков
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