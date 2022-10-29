ВС РФ уничтожили технику и более 70 военных ВСУ на Купянском направлении

Вооружённые силы РФ уничтожили более 70 украинских военных и боевиков на Купянском направлении, нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате активных действий российских войск нанесено поражение двум усиленным ротам ВСУ и подразделению иностранных наёмников в районах населённых пунктов Тимковка, Ивановка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области", — заявил он.

Конашенков добавил, что кроме живой силы уничтожена техника противника — один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортёра и десять автомобилей.