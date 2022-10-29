ВСУ устроили массированный обстрел перед попыткой высадки десанта вблизи ЗАЭС

Украинские военные устроили массированный обстрел перед тем, как десант ВСУ пытался высадиться вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Примерно в половину пятого утра сначала был массированный обстрел тяжёлой артиллерией, а затем попытка высадки десанта", — отметил он.

Рогов добавил, что попытку высадки удалось отразить, среди украинских силовиков есть потери в личном составе. По его словам, бойцы также утратили плавательные средства и отбыли несолоно хлебавши.