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29 октября, 11:47

ВСУ устроили массированный обстрел перед попыткой высадки десанта вблизи ЗАЭС

Рогов заявил о массированном обстреле перед попыткой высадки десанта ВСУ вблизи ЗАЭС

Украинские военные устроили массированный обстрел перед тем, как десант ВСУ пытался высадиться вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Примерно в половину пятого утра сначала был массированный обстрел тяжёлой артиллерией, а затем попытка высадки десанта", — отметил он.

Рогов добавил, что попытку высадки удалось отразить, среди украинских силовиков есть потери в личном составе. По его словам, бойцы также утратили плавательные средства и отбыли несолоно хлебавши.

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Ранее Лайф уже писал, что в Запорожье была отражена попытка украинского десанта высадиться в районе ЗАЭС. Всё произошло минувшей ночью.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Осипов

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